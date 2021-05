Mekki: Les problèmes politiques ont entravé la lutte contre la covid

L’ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a déclaré , ce mercredi 5 mai 2021, sur Mosaique fm que la Tunisie ne s’est pas bien préparée à lutter contre la pandémie à cause des problèmes politiques.

Les Tunisiens n’ont pas respecté le protocole sanitaire et les mesures préventives, car ils sont conditionnés par le climat politique. Il a ajouté que les autorités devraient lancer une campagne avec la société civile, le Croissant rouge, les scouts, les structures estudiantines, les retraités du secteur de l’ordre public et les délégués pour sensibiliser les citoyens à propos de la nécessité de se conformer aux mesures sanitaires.

Mekki a, par ailleurs, souligné que la solution réside en l’installation d’hôpitaux de campagne et en la vaccination massive.

L’ancien ministre de la Santé a indiqué que la situation économique du pays ne pourra pas supporter un autre confinement général, mais qu’il reste possible, s’il est appliqué par courtes périodes, afin de rompre la chaîne de contamination.

