Abbou évoque la possibilité d’écarter Ennahdha du gouvernement !

Dans une interview accordée dans la soirée du lundi 13 juillet 2020 à la chaîne Al Wataniya 1, Mohamed Abbou, ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption a fait savoir que l’un des scénarios est le maintien de Fakhfakh à la tête du gouvernement et le passage d’Ennahdha dans le camp de l’opposition. Abbou a précisé que le gouvernement est engagé à appliquer la loi et de faire passer les articles permettant des réformes.