Abid Briki appelle à voter massivement en faveur du projet de constitution

Le secrétaire général du mouvement « Tunisie en avant », Abid Briki a appelé, dimanche, à voter massivement en faveur du projet de constitution qui sera soumis à référendum le 25 juillet en cours.

Pour Briki qui intervenait au cours d’un meeting pro-réferendum, dans le cadre de la campagne référendaire à Gafsa, voter en faveur de ce projet « permettra de passer d’une phase de mafia et de corruption politique et financière, de calculs partisans, de terrorisme et d’instabilité vers une phase permettant d’instaurer un État souverain et une société où les dimensions politique et sociale de la démocratie seront indissociables ».

« La seule solution pour sortir de la situation que connaît le pays, depuis une décennie, consiste à faire table rase du passé à travers d’adoption d’une constitution instituant une nouvelle phase et une situation meilleure »a-t-il ajouté.

Pour lui, « le projet de constitution garantit les libertés, le droit de manifeter et le droit à la liberté d’association dans le cadre de partis, de sydndicats et ou des associations. Il instaure la justice sociale et favorise la lutte contre l’évasion fiscale ».

Il a également, évoqué le rôle attribué aux régions, dans le cadre de la nouvelle constitution, dans la mise en place des plans de développement et la participation aux débats budgétaires à travers un conseil national des régions.

Il a mis l’accent sur « l’importance des articles relatifs au régime politique et qui permettent de garantir la stabilité gouvernementale et la non-dispersion du pouvoir ce qui permettra aux Tunisiens de demander des comptes à ceux qui gouvernent le pays ».

Briki a affirmé que les Tunisiens ont la liberté de boycotter le référendum ou de voter contre le nouveau projet de constitution, ajoutant qu’établir un parallèle entre le contexte dans lequel se passe le référendum du 25 juillet et des référendums organisés auparavant serait incorrect.