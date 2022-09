Abid Briki expose à Saied la «situation difficile» dans le pays

Le président de la République, Kais Saied a reçu , vendredi 23 septembre, , au palais de Carthage, le secrétaire général du mouvement « la Tunisie en avant », Abid Briki, a annoncé son parti, vendredi soir, une nouvelle dont on ne trouvera pas trace sur le site de la présidence de la République.

Dans un communiqué publié par le mouvement sur sa page Facebook et relayé par Acharaa al-Magharibi, lil est précisé que l’entretien a porté sur « la situation économique et sociale, en particulier les préparatifs en cours pour les prochaines élections et le climat général qui les entoure ».

Briki a informé Saïd de la lecture dont le mouvement fait de la situation difficile que traverse le pays et de sa vision des mécanismes à même de l’atténuer et la surmonter », selon la même source.