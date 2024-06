Abir Moussi, devant le juge d’instruction, sur fond de trois affaires

La présidente du Parti Destourien libre (PDL), Abir Moussi, comparaîtra, mercredi, devant la justice sur fond de trois instructions et d’une affaire en instance d’appel, a déclaré Me Karim Krifa, membre du comité de défense de Moussi, appelant en contrepartie à offrir les conditions appropriées pour le transfert de sa cliente de la prison des femmes de la Manouba.

Lors d’un point de presse tenu, mardi soir, au siège du parti, à Tunis, Krifa a précisé que la première affaire se rapporte à la plainte portée auparavant par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) au sens de l’article 24 du décret-loi n°54 et que l’interrogatoire prévu ce mercredi survient après l’écoulement de 5 mois depuis la date du mandat de dépôt émis à l’encontre de Abir Moussi et qui viendra à terme légalement après 6 mois.

Pour ce qui est de la 3e et 4e affaire, elles concernent une plainte déposée par l’Union internationale des savants musulmans et nombre de ses dirigeants datant du 10 mai 2022 pour motif d’avoir « porté délibérément préjudice aux biens d’autrui, volé, diffamé par voie publique et propagé, sciemment, de fausses nouvelles dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou les biens, passible de peines criminelles et avoir porté atteinte aux personnes et aux biens et crié dans les réunions et lieux publics ».

Il a souligné que le ministère public a saisi le juge d’instruction de ce dossier il y a deux ans et un mois et que le requérant dans cette affaire, Abdelmajid Najjar, le représentant de la section tunisienne de l’Union internationale des ulémas musulmans de Tunisie, a été auditionné le 26 janvier 2023, ajoutant qu’un an et demi plus tard, le juge d’instruction saisi de l’affaire a décidé d’entendre Abir Moussi en raison de sa dénonciation des crimes commis par cette union.

Me Krifa a rappelé que le PDL a organisé deux sit-in devant le siège de cette organisation à Tunis et a déposé de nombreuses plaintes à son encontre en raison des « activités suspectes », estimant que malgré les « doutes » concernant l’ouverture de ce dossier en ce moment, il est utile de relancer à nouveau le dossier car Abir Moussi est en possession de nombreux documents et preuves dans le dossier « Union Al-Qaradawi » et elle est prête à répondre aux griefs et accusations portées dans le cadre de cette affaire.

S’agissant de l’affaire en instance d’appel relatif à l’imposition d’une amende de 5.000 dinars infligée à Abir Moussi pour « violation du silence électoral », le membre du comité de défense a expliqué que l’audience précédente prévue le 12 juin courant a été reportée d’une semaine seulement contrairement à la pratique en vigueur, soulignant que ce report a empêché le collectif de défense d’examiner en profondeur le dossier de l’appel.

Revenant sur l’état de santé de Moussi, Me Krifa a précisé que le médecin de la prison a fourni à sa cliente un certificat médical attestant qu’elle doit observer un repos de quinze jours, affirmant que sa cliente tient à comparaître demain devant la justice.

Néanmoins, Me Krifa a demandé à garantir des conditions adéquates pour transférer sa cliente de la prison des femmes au tribunal, préconisant de mobiliser une ambulance médicalisée, notant que jusqu’à tard dans la soirée, la prison de Manouba n’a reçu aucune notification concernant l’interrogatoire de sa cliente dans quelque affaire que ce soit.

Face à une telle situation, a révélé Me Krifa, le collectif de défense a chargé l’avocat Nawfel Bouden de notifier lui-même, ce mardi, à la justice, que la présidente du PDL, Abir Moussi, a répondu présente à l’audience de l’interrogatoire de mercredi, de sorte que personne ne peut en aucun cas prétendre que Moussi a refusé de se présenter devant le juge d’instruction.