Acquisition de nouveaux équipements de lutte contre le terrorisme et le crime

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présidé, jeudi, au siège de la Direction générale des unités d’intervention à Bouchoucha, à Tunis, la cérémonie de réception du premier lot des nouveaux équipements d’intervention conçus pour combattre le terrorisme, maintenir la sécurité et l’ordre et lutter contre le crime.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi a inspecté une série d’équipements, notamment des véhicules blindés conformes aux normes internationales en matière d’intervention et de maintien de la sécurité publique.

Il a, aussi, pris connaissance de la promptitude des agents des unités d’intervention, saluant leurs efforts dans la sécurisation des espaces communs.

Le chef du gouvernement, qui assure depuis le 5 janvier, l’intérim du ministère de l’Intérieur, a souligné que ce matériel contribuera à appuyer les capacités des agents d’intervention et à optimiser leur rendement dans le traitement des menaces terroristes et du crime organisé.

Il a, dans ce contexte, loué les exploits réalisés par l’institution sécuritaire dans ce domaine.

L’acquisition de ces équipements s’inscrit dans le cadre de la détermination du gouvernement à tout mettre en oeuvre pour promouvoir les performances des forces sécuritaires et à leur réunir les meilleures conditions possibles de travail », a-t-il encore souligné.

Mechichi s’est, ensuite, rendu au siège de l’unité nationale de recherche dans les affaires terroristes et le crime organisé. Il s’est enquis de la promptitude des agents de l’unité, les incitant à redoubler d’effort pour défendre le territoire national et faire face à toutes les menaces terroristes, lit-on de même source.