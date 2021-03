Activer le partenariat entre le ministère de l’éducation et le syndicat pour faire réussir l’année scolaire et les examens nationaux

Le secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire, Lasaad Yaacoubi, a affirmé, mardi, que la partie syndicale est partenaire du ministère de l’Éducation dans la détermination de la stratégie à adopter au niveau du processus éducatif à la lumière d’une éventuelle évolution rapide de la situation épidémiologique, d’autant plus que certaines régions enregistrent, selon lui, un nombre croissant de contaminations.

Yaacoubi qui s’exprimait en marge du congrès de la section de la fédération de l’enseignement secondaire à Kebili, a ajouté que le devoir national impose de décider d’un commun accord des mesures à prendre pour assurer la poursuite de l’année scolaire et la réussite des examens nationaux en priorisant la santé et la sécurité du cadre éducatif et des élèves.

D’autre part, Yaacoubi a souligné que le congrès de la section de la fédération de l’enseignement secondaire à Kebili est une occasion pour discuter des préoccupations des enseignants et de l’ordre du jour de la réunion de la commission administrative prévue début avril prochain qui portera, notamment, sur les revendications des enseignants contenues dans la motion professionnelle issue du dernier congrès de la fédération organisé en avril 2019.

Selon Yaacoubi, la commission administrative doit engager des négociations sérieuses avec le gouvernement concernant les revendications des enseignants loin du pretexte de la crise économique.