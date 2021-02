I Watch traîne Sihem Ben Sedrine en justice

L’organisation I Watch a annoncé, vendredi, que dans le cadre de on investigation concernant l’affaire de la Banque franco-tunisienne (BFT), elle déposé auprès du Tribunal de première instance de Tunis une plainte contre la présidente de l’IVD, Sihem Ben Sedrine, en vertu des articles 96 et 109 du Code pénal, et ce pour ne pas avoir fait prévaloir le droit entre les parties en litige lors de l’évaluation du préjudice qui aurait été porté au justiciable Abdelmajid Bouden.

Il est reproché à l’Instance d’être allée vite en besogne en entendant et en faisant siennes les allégations de Bouden, avant même de déterminer les estimations et sans mentionner la version officielle de l’Etat Tunisien , une version que le ministre des Domaines de l’Etat et affaires foncières à l’époque, Mabrouk Kourchid, n’a pas transmise, ce qui a déclenché une confrontation politique et idéologique entre deux parties représentant l’Etat tunisien , qui pourrait porter préjudice à l’Etat et notamment contribuables.