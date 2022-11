Mabrouk Korchid : Sihem Ben Sedrine avait menti aux tunisiens

L’ancien ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mabrouk Korchid, a indiqué que l’ancienne présidente de l’Instance de la vérité et de la dignité, Sihem Ben Sedrine, « avait beaucoup menti au peuple tunisien », ajoutant dans des déclarations à Radio Jawhara FM, publiées, mercredi 2 novembre, « qu’elle avait voulu utiliser illégalement l’argent de l’Etat et verser des compensations de quelques 3 milliards dinars au profit du mouvement Ennahdha, mais qu’il s’était opposé à ses manigances lorsqu’il était, alors, ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières.

Il a précisé qu’elle est déférée aujourd’hui devant la justice, l’accusant de « trahison » dans le dossier de la Banque franco-tunisienne, dans la mesure où elle avait donné à l’adversaire de l’Etat tunisien une preuve, ce qui est très grave.

Mabrouk Korchid a révélé avoir affronté la diffamation et la critique pour avoir refusé de verser les compensations à des groupes politiques sous prétexte de militantisme, notant qu’il n’a pas de problème personnel avec Ben Sedrine, mais elle avait menti aux tunisiens et présenté des données et des chiffres erronés, niant que Belhassen Trabelsi, Slim Chiboub et Marouane Mabrouk aient présenté des demandes de conciliation pénale et de versement de compensations à l’Etat.