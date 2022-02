Affaires étrangères: Réunion d’urgence avec les bureaux du CICR, l’OIM et l’UNHCR

Une réunion d’urgence s’est tenue jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger avec les Bureaux de Tunis du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et du Croissant-Rouge, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations unies aux Réfugiés (UNHCR).

La réunion de coordination entre dans le cadre des moyens mis en œuvre pour garantir la sécurité des membres de la communauté tunisienne en Ukraine et assurer leur évacuation par des voies sécurisées, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Elle a porté sur les divers aspects de coopération possibles avec les bureaux de ces organisations en Ukraine, à Varsovie et à Bucarest, afin d’aider à assurer l’évacuation des ressortissants tunisiens par des couloirs sûrs vers les postes frontaliers terrestres avec la Pologne et la Roumanie.

Le ministère a également demandé à être informé dans les meilleurs délais des mesures que ces organismes peuvent prendre pour faciliter les évacuations dans des conditions optimales.

Les représentants du CICR, de l’OIM et de l’UNHCR ont souligné que leurs bureaux dans les pays concernés ainsi que leur siège central à Genève, sont en train d’étudier la situation et établiront sur cette base les plans nécessaires pour les opérations de sauvetage et d’évacuation ainsi que l’éventuelle création de couloirs humanitaires.

Ils ont affirmé leur entière disposition à coordonner avec les autorités tunisiennes et à les assister dans les opérations d’évacuation en fonction de l’évolution de la situation dans les prochaines heures.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger appelle les membres de la communauté tunisienne à l’extrême vigilance et à ne pas prendre le risque de quitter l’Ukraine sans coordination préalable.

Il assure qu’il tiendra les ressortissants tunisiens informés des nouvelles instructions et mesures concernant l’évolution de la situation et les opérations d’évacuation.