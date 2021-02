AFI: Lancement d’une consultation pour assurer l’accessibilité à la zone industrielle, de Jaâfar Raoued et à la résidence pilote «Raoued City Center»

L’Agence foncière industrielle (AFI) a annoncé, dans un communiqué publié dimanche, le lancement d’une consultation, pour la réalisation des travaux d »ouverture d’un accès à la route menant aux lotissements de la zone industrielle « Jaâfar Raoued » et de la résidence pilote «Raoued City Center».

Cette décision a été prise lors d’une séance de travail tenue le 23 février 2021, dans l’objectif d’assurer l’accessibilité à « la zone industrielle intelligente », de Jaâfar Raoued et à la résidence pilote «Raoued City Center», qui sont de grands projets à même de créer une dynamique économique, dans la région, en matière d’investissement et d’emploi. L’AFI a précisé que l’opération d’attribution des lotissements dans la zone industrielle de Jaâfar Raoued, commencera à partir du troisième trimestre de 2021, selon les procédures en vigueur. Elle a indiqué avoir reçu de nombreuses demandes d’acquisition de lotissements dans cette zone, soulignant qu’elle va envoyer des correspondances aux personnes ayant présenté ces demandes, dès qu’elle aura l’approbation du dossier relatif au lotissement de la zone, après en avoir assuré l’accès. »Le dépôt des demandes d’acquisition des lotissements se fait gratuitement, au bureau d’ordre central ou par courrier électronique envoyé à l’AFI, conformément aux procédures légales en vigueur. Toute demande qui contrevient aux procèdures officielles, sera rejetée », a précisé l’AFI. Et d’appeler les personnes désireuses d’acquérir un lotissement, à contacter le service des affaires commerciales de l’Agence, pour plus d’informations, par téléphone, au numéro suivant 71 124 241, ou par e-mail: [email protected]