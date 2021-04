La zone industrielle de Skhira fermée encore une fois !

Des chômeurs ont fermé, jeudi, une nouvelle fois la route menant à la zone industrielle de Skhira pour contester contre ce qu’ils considèrent comme un non-respect des engagements par les autorités et surtout l’accord signé le 24 décembre 2020, rapporte Mosaique fm.

Notons que la zone industrielle de Skhira abrite plusieurs usines appartenant au Groupe chimique tunisien et la Société tuniso-indienne des engrais, en plus de dépôts de carburants appartenant à des sociétés pétrolières. Ces dépôts assurent les besoins en carburants du gouvernorat de Sfax et de plusieurs gouvernorats au centre et au sud du pays.