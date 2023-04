L’AFI se digitalise et planche sur le lancement de 32 zones industrielles

L’Agence foncière Industrielle (AFI) vient de lancer la nouvelle carte digitale interactive pour l’acquisition de lotissements industriels à distance.

Son PDG, Kais Mejri, a expliqué à Africanmanager ar que cette carte, qu’il a qualifiée de nouvel acquis s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de l’AFI pour moderniser ses services et rapprocher les investisseurs industriels désirant s’installer dans les zones industrielles (à travers la présentation du stock foncier en lotissements industriels…), est une application mobile conçue aussi pour fonctionner sur un ordinateur permettant d’accéder aux informations et données relatives aux zones industrielles.

Il a souligné que cette nouvelle procédure s’inscrit dans le droit fil de l’agence visant à numériser les différents services et à les rapprocher de l’investisseur afin de moderniser l’administration, soulignant que la carte numérique interactive permettra de présenter de manière transparente l’ensemble des inventaires immobiliers préparés pour les industriels, car elle sera rattachée au prix, à la superficie et à l’identification des services disponibles dans les zones industrielles et à leur proximité avec des moyens logistiques tels que les aéroports, les ports maritimes et les trains…

De plus, 4 projets sont en cours de réalisation, à savoir la numérisation des archives et des documents administratifs de l’agence, la gestion de la poste électronique, des cartes et des documents techniques en vue de créer une agence industrielle moderne capable d’exporter ses services vers l’étranger.

Il a, en outre, affirmé que la nouvelle application donnera une grande impulsion pour obtenir des informations dans les zones industrielles dans un court laps de temps, soulignant que l’Agence cherche à exporter ses services à l’étranger.

Zones industrielles à l’étude

En ce qui concerne l’échec de certaines zones industrielles à attirer des projets, Kais Mejri a expliqué qu’il n’est pas possible de parler d’ « échec », la question est liée à la faible exploitation des échanges en raison de nombreux problèmes auxquels sont confrontées les zones industrielles, dont les plus importants sont les difficultés au niveau de l’achèvement des routes et de leur liaison aux stations d’épuration, indiquant que l’agence cherche actuellement à trouver des solutions et à remédier aux lacunes.

Il a également évoqué le lancement par l’Agence d’un programme de préparation d’un certain nombre de zones industrielles datant de près de 50 ans, précisant que les progrès dans la mise en œuvre du programme restent tributaires des concours financiers alloués par l’Etat au projet.

Et concernant les zones industrielles prévues, le responsable a confirmé qu’il existe des projets pour achever 32 zones industrielles, dont certaines sont à l’étude et d’autres en voie d’achèvement, telles que la zone industrielle de Jaafar Rawad, El Mahras 2 et Ras El Marj à Monastir.

Achèvement de la zone industrielle d’Omm Laadham

Mejri a annoncé que la zone industrielle d’Omm Laadham à Sidi Bouzid a été achevée et que certains de ses lots sont actuellement en vente, notant que les travaux de la zone susmentionnée ont débuté il y a environ 3 ans et que ses activités s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à soutenir le tissu économique industriel dans le gouvernorat de Sidi Bouzid et à renforcer la capacité de la région à attirer des investisseurs privés.

Le coût total du projet, qui s’étend sur 50 hectares, a été estimé à plus de 13 millions de dinars.

Il convient de noter que l’Agence entreprend la réalisation d’études liées à l’identification et à la transformation des zones industrielles, des zones artisanales et des petits métiers, ainsi qu’à la construction de magasins industriels qui ont tout ce qu’il faut pour le lancement de projets industriels, et vise à assurer le développement durable, encourager et développer l’investissement et créer des espaces industriels.

Depuis sa création en 1973, l’Agence foncière industrielle a aménagé environ 114 zones industrielles sur une superficie de plus de 3000 5 hectares, réparties sur les zones de développement régional, ce qui a permis l’émergence de plus de 5000 entreprises industrielles, y compris de grandes entreprises d’une capacité d’exploitation de plus de 4000 travailleurs.