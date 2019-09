Afric’Up, carrefour technologique du continent

Africa Startup Summit (Afric’Up) aura lieu les 24 et 25 septembre courant à Tunis. Il s’agit du plus grand événement lié à l’innovation et à la Tech en Afrique. Le sommet sera organisé sous l’égide du gouvernement tunisien en partenariat avec l’Alliance Smart Africa et Giz Tunisie. 20 ministres africains y seront présents.

L’organisation de l’événement a été attribuée à la Tunisie lors du sommet des chefs d’Etat qui avait eu lieu le 14 mai 2019 à Kigali. L’objectif en est de valoriser les talents de la jeunesse africaine aux yeux du monde et de promouvoir l’innovation et l’entreprenariat dans le continent.

L’édition de cette année offrira un programme riche : des conférences et des workshops animés par plus de 150 speakers et investisseurs. « Smart cities and Open Innovation en Afrique, quelles opportunités pour les startups africaines ? » sera le thème principal du sommet. Des mentors internationaux animeront une quarantaine d’ateliers, destinés à outiller et impulser la culture de l’innovation et l’intelligence collective de partager les expériences des succès stories des startups africaines.

Des rencontres entre les startups africaines et des investisseurs internationaux seront au menu, les acteurs majeurs de l’écosystème des startups en Afrique seront présents. Les représentants d’African Business Angels Network, de VC4Africa, des fonds de financement et des incubateurs offriront des opportunités aux startups et de l’expertise aux différents participants.

Tobias Seiberlich, coordinateur du programme de la Giz en Tunisie a confié à African Manager que la l’Afrique et la Tunisie en particulier disposent d’un potentiel importante en termes d’innovation et que son pays reconnaît ce potentiel et le soutient à travers le programme « Make IT », qui aide au développement des startups africaines.

Mohaed Dalla, ambassadeur de Smart Africa a souligné, pour sa part, que l’événement vise entre autres à créer un marché africain unique du digital, qui aura vocation à booster l’économie numérique à travers tout le continent et non seulement dans quelques pays.

« L’événement sera un vrai carrefour technologique et un lieu de réseautage entre l’Afrique anglophone, francophone, lusophone et arabe »a-t-il ajouté.

Skander Haddar, PDG de TPM Group a indiqué à African Manager que l’événement est une opportunité majeure pour l’écosystème de l’économie digitale en Afrique, et qu’il permettra aux startuppers africains de côtoyer les différents acteurs internationaux du secteur, de négocier des financements voir des contrats d’acquisitions avec les investisseurs.

A noter que la Tunisie avait accueilli la première édition d’Afric’Up les 2 et 3 octobre 2018, événement qui avait attiré 112 startups africaines et internationales et plus de 1000 participants.

Cette année, l’événement enregistrera l’intervention du ministère du Tourisme qui s’emploiera à promouvoir la destination tunisienne en proposant des activités aux 1500 participants venus des quatre coins du monde. Dans ce sens, la clôture de l’événement prendra la forme d’une Beach party qui se déroulera à Ghar El Melh.