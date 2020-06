Afrique: réunion sur l’impact du Covid-19 sur la sûreté et la sécurité du football (CAF)

Plus de 70 participants, dont des officiers

de sûreté et de sécurité des associations membres de la Confédération

africaine de football (CAF), ont pris part à une réunion par

visioconférence pour discuter de l’impact de la pandémie de coronavirus sur

les aspects de sûreté et de sécurité du football dans le continent, a

indiqué lundi la CAF.

En présence du secrétaire général par intérim de la CAF, Abdelmounaim Bah,

les participants ont longuement débattu de la situation actuelle dans leurs

pays respectifs à la suite de la pandémie.

« La CAF est consciente que l’impact du Covid-19 sur la sûreté et la

sécurité du football sera un phénomène, d’où la nécessité pour tous les

intéressés d’être mis au courant des défis possibles. En outre, nous devons

faire des recommandations sur les mesures possibles à prendre par les

associations membres avant la reprise du football dans leurs pays

respectifs », a déclaré Bah.

Les principales activités sportives à travers le continent ont été

suspendues depuis la mi-mars 2020 en raison du Covid-19, y compris les

compétitions majeures de la CAF telles que le Championnat d’Afrique des

nations (CHAN) Cameroun-2020, les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des

nations Cameroun-2021, les éliminatoires de la Coupe du monde féminine et

les compétitions interclubs.

La réunion d’une journée a permis également d’élaborer un plan

stratégique pour la sûreté et la sécurité post-Covid-19, conclut l’instance

africain.