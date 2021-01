CAF (comité exécutif) : la candidature de Wadie Jary retenue

La Commission de Gouvernance de la Confédération Africaine de Football (CAF), réunie les 5 et 6 janvier, a validé la candidature du président de la Fédération tunisienne de football, Wadie Jary, aux élections des membres du comité exécutif, a annoncé le candidat tunisien sur la page officielle de la FTF.

Le président de l’instance fédérale, seul candidat de la zone nord-africaine pour ce poste, figurait dans une liste de 13 postulants, à savoir Mustapha Ishola Raji (Libéria), Djibrilla Hima Hamidou (Niger), Edwin Siméon-Okraku (Ghana), Sadoum Djibrine (Djibouti), Isayas Jira (Ethiopie), Feizal Ismael Sidat (Mozambique), Elvis Raja Chetty (Seuchelles), Maclean Cortez Letshwirhi (Botswana), Kanizat Ibrahim (Comores), Patricia Rajeriarison (Madagascar) et Lawson Hogban-Latré-Kayti Edzon (Togo).

La liste ne sera définitive qu’après vérification complémentaire des candidatures de Mamadou Antonio Souare (Guinée), Seidou Mbomo Njoya (Cameroun) et Arthur De Almeida (Angola).

Wadie Jary qui vient d’être suspendu par le Comité national olympique tunisien pour quatre ans suite à une plainte déposée par le CS Chebba, a précisé qu’il avait informé immédiatement la CAF de cette décision.

Les élections auront lieu le 12 mars prochain au Maroc.

- Publicité-