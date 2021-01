Présidence de la CAF : l’Afrique australe appelle à voter pour le Sud-Africain Patrice Motsepe

Le Conseil des associations de football de

l’Afrique australe (Cosafa) a appelé ses 14 fédérations nationales membres

à voter pour le candidat sud-africain Patrice Motsepe lors de l’élection du

président de la Confédération africaine de football (CAF) prévue le 12 mars

prochain à Rabat.

La Cosafa, présidée par le Zimbabwéen Phillip Chiyangwa, a donné cette

consigne de vote lors d’une réunion de ses membres, mercredi, selon un

communiqué publié par la presse d’Afrique australe.

Le comité exécutif de ladite organisation rappelle avoir demandé à ses

membres de voter tous pour un seul candidat, lors de l’élection du

président de la CAF en 2017.

La Cosafa faisait partie des structures à appeler à faire élire le

Malgache Ahmad Ahmad à la présidence de la Confédération africaine de

football (CAF), mettant fin à vingt-huit ans de présidence de la CAF par le

Camerounais Issa Hayatou.

« Une fois que nous aurons pris la décision unanime de soutenir l’un des

nôtres, d’autres membres qui veulent un réel changement à la CAF se

joindront à notre parti », a affirmé Phillip Chiyangwa, disant en être

« convaincu ».

Il avait décidé de soutenir Ahmad Ahmad pour qu’il obtienne un deuxième

mandat, mais la candidature du Malgache a été jugée irrecevable en raison

de faits de corruption dont le président sortant serait coupable.

Ahmad, suspendu pour une durée de cinq ans, a été écarté de l’élection

par la commission de gouvernance de la CAF et le comité de contrôle de la

Fifa, lequel a jugé recevable les candidatures des quatre autres candidats,

Augustin Senghor (Sénégal), Ahmed Yahya (Mauritanie), Jacques Anouma (Côte

d’Ivoire) et Patrice Motsepe (Afrique du Sud).

La candidature du président par intérim de la CAF, le Congolais Constant

Omari, et celle de l’Algérien Kheïreddine Zetchi à un poste au Conseil de

la Fifa ont été invalidées par le comité de contrôle de l’instance chargée

du football mondial.

Outre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, la Cosafa est constituée de

l’Angola, du Botswana, des Comores, de l’Eswatini, du Lesotho, de

Madagascar, du Malawi, de Maurice, du Mozambique, de la Namibie, des

Seychelles et de la Zambie.

Des dirigeants d’Afrique australe sont candidats à plusieurs postes du

comité exécutif de la CAF.

Ils sont également nombreux les dirigeants du football de la zone à vouloir

se faire élire représentants africains au conseil de la Fifa, lors de

l’assemblée générale du 12 mars à Rabat.

