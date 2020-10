Agriculture biologique : Une plateforme digitale pour les professionnels du bio

UNObio Tunisie, un syndicat professionnel regroupant les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits agricoles naturels ou transformés selon le mode biologique, vient de signer un contrat avec l’Ambassade de Suisse à Tunis, pour la réalisation d’un projet de plateforme digitale pour les acteurs professionnels du Bio en Tunisie.

La finalité de cet accord est de renforcer le mouvement national et international pour une agriculture durable, a indiqué le syndicat.

Il s’agit également de consolider les acquis et développer le secteur bio en Tunisie et vulgariser et démocratiser les produits biologiques auprès du consommateur local.

Les deux partenaires projettent de développer, ultérieurement, un réseau des opérateurs et un marché virtuel des produits bio en plus du partage des expériences et du savoir-faire.

En Tunisie, les superficies certifiées bio s’élèvent, jusqu’à 2018, à plus de 335 mille hectares, selon l’ONAGRI.

L’Etat encourage les opérateurs à se convertir vers l’agriculture biologique en accordant des subventions et des mesures d’exonérations.

Il s’agit d’une subvention de 50% sur le cout du matériel relatif aux équipements et outils spécifiques à l’agriculture biologique avec un plafond de 500 mille dinars, et une subvention de 50% sur le matériel et équipement spécifique à la production du compost et valorisation des déchets organiques.

Une autre subvention de 50% est accordée par l’Etat sur le cout de contrôle et de certification pour l’agriculture biologique.

Il s’agit également d’une subvention de 50% sur les frais d’analyse, d’inscription et test d’essai des intrants spécifiques à l’agriculture biologique en plus d’une suspension des droits de douane et de la TVA sur certains intrants spécifiques à l’agriculture biologique.