Les Bizertines  initiées au compostage et à l’agriculture bio

En partenariat avec l’Agence de vulgarisation et de formation agricole AVFA » Centre de formation professionnelle agricole du secteur forestier de Rimel », Tunisie Ecotourisme, le partenaire du projet SIRCLES en Tunisie a lancé la première formation spécialisée en compostage et agriculture biologique en Tunisie pour 92 NEETs « Not in Employment, Education or Training »- qui ne sont ni en emploi, ni aux études ou en formation-.et femmes de la région de Bizerte entre novembre 2021 et mars 2022.

- Publicité-

Ce programme de formation visait à introduire le concept d’économie circulaire et la valorisation des déchets organiques afin de créer de nouvelles opportunités d’emploi et de préserver l’environnement. La formation, s’est concentrée sur trois thèmes principaux, les compétences non techniques, l’économie circulaire et le compostage.

A l’issue de la formation, les NEET’s & femmes obtiendront le premier diplôme national spécialisé en « compostage et agriculture biologique ».

Le projet SIRCLES se concentre principalement sur le développement de nouvelles capacités orientées vers le développement commercial et les processus de séparation, de collecte, de compostage et d’agriculture et contribue à la création d’emplois verts en impliquant les secteurs les plus vulnérables de la population et en soutenant la durabilité environnementale.