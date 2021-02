Agriculture-Commerce: Vision commune des filières agricoles

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le département du Commerce et du développement des exportations ont convenu d’élaborer une vision commune des filières agricoles, en coordination avec les différentes parties concernées tout en veillant à assurer leur pérennité, selon un communiqué conjoint publié sur facebook.

Ils ont fixé, lors d’une séance de travail commune, tenue lundi, un délai de deux semaines, pour préparer une vision, en mesure d’améliorer les performances de la filière de fourrage subventionné (son et orge), et pour concevoir une application permettant d’identifier les besoins du troupeau et d’assurer le contrôle des circuits de distribution.

Ils ont, dans ce cadre, examiné les moyens à déployer pour assurer une distribution équitable de cette matière soulignant l’impératif d’assurer un stock stratégique d’orge, en facilitant les procédures d’importation par l’Office des céréales.

La séance de travail organisée sous la présidence du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche par intérim, Mohamed Fadhel Kraiem, et du ministre du Commerce et du développement des exportations Mohamed Bousaid, a permis de mettre l’accent, sur la filière laitière et la possibilité d’activer les mécanismes qui pourraient être adoptés pour résoudre le problème d’abondance de stock de lait avec l’approche de la période de haute lactation.En ce qui concerne la filière des légumes, ils ont recommandé d’approvisionner le marché en produits agricoles, notamment des légumes, et assurer les meilleures conditions de production et de commercialisation du produit local.