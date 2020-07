Agriculture : le coronavirus a entraîné un ralentissement de commercialisation et de distribution

La crise sanitaire du Coronavirus, a engendré un ralentissement poussé des circuits d’approvisionnement, de commercialisation et de distribution des produits agricoles, selon une notre d’information publiée par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri) et consacré à l’impact du Covid-19 sur la production, l’approvisionnement, les prix et les exportations des produits agricoles.

D’après l’Onagri, cette perturbation a particulièrement pesé sur tous les produits agricoles, durant fin mars 2020, entraînant ainsi une baisse de l’offre variant entre 7% pour les légumes et 41% pour les fruits suivi par une baisse remarquable des prix pour certains légumes, notamment pour l’oignon et l’artichaut, et de moindre importance pour la tomate et le piment.

Pour remédier au ralentissement de l’offre et maîtriser les fluctuations des prix, des mesures ont été prises suite à l’ouverture des marchés et à l’adoption de procédures exceptionnelles pour faciliter la circulation des agriculteurs et activer l’approvisionnement des marchés, observe la même source, soulignant que ces mesures ont permis de réajuster la situation durant les mois d’avril et de mai 2020.

Cela a entraîné une augmentation globale de 13% de l’offre en légumes et une réduction de 4% du déficit total de l’offre en fruits à -4% pendant toute la période du confinement comparé à la même période de 2019.

Selon l’observatoire, les mesures ont également, permis de limiter la fluctuation des prix pour plusieurs produits, à l’exception de la pomme de terre qui a enregistré une baisse successive de 26% des prix moyens enregistrés durant avril et mai 2020.