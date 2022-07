Aid Al-Idha: 204 infractions relevées et 75 décisions de fermetures de locaux commerciaux au grand Tunis

Les services de contrôle économique relevant de la direction régional du commerce et du développement des exportations de Tunis ont relevé pendant les opérations de contrôle effectuées pendant la première semaine de juillet durant la période précedant Aid Al-Idha, 204 infractions économiques relatives essentiellement, à la hausse des prix, l’absence de factures, le non affichage des prix et le non respect des conditions d’hygiène.

Les visites et opérations d’inspection ont également, abouti à l’adoption de 75 décisions de fermeture de locaux commerciaux situés dans plusieurs zones du gouvernorat de Tunis, dont la mise en oeuvre est prévue à partir de la semaine prochaine.

Les opérations de contrôle effectuées au cours de la première semaine de juillet 2022 visent à intensifer la lutte contre les pratiques de spéculation qui affectent le pouvoir d’achat du consommateur, notamment celles relatives à l’augmention des prix des matières de base.