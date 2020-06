Al Baraka Bank, opérant dans le domaine de la finance islamique en Tunisie et au Maghreb, a signé jeudi à Tunis, une déclaration d’entente avec le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), pour la mise en œuvre des objectifs de développement durables (ODD), en Tunisie.

Cet accord signé par le DG d’Al Baraka Bank Mohamed El Moncer et le représentant résident du PNUD en Tunisie, Steve Utterwulghe, vise la réalisation de certains ODD ainsi que les 33 cibles desdits ODD, telles que définies par les nations unies et les Etats membres, en alignement avec les priorités de la stratégie de responsabilité sociétale d’Al baraka Bank .

En vertu de cet accord, les deux parties collaboreront pour la réalisation des ODD 1( pas de pauvreté), 3 ( bonne santé et bien-être) 4 (éducation de qualité ), 5 ( égalité entre les sexes) , 7 ( énergie propre et d’un cout abordable), 8 ( travail décent et croissance économique), 9 ( industrie, innovation et infrastructure).