Al Karama Holding: Nulle intention d’achat de DAR ASSABAH et report de la date des offres pour Shems FM

Aucune manifestation d’intention d’achat n’a été reçue pour les participations publiques détenues dans le capital de la société tunisienne de presse, d’impression, d’édition, de diffusion et de publicité » DAR ASSABAH « , a annoncé, vendredi, la société Al Karama Holding.

Les investisseurs ne se sont pas manifestés, à la date limite de dépôt des offres relatives à la cession des participations, par négociation directe.

Concernant la cession par négociation directe des participations publiques détenues dans le capital de la Société TUNISIA BROADCASTING, radio « SHEMS FM », Al Karama a annoncé le report de la date limite de dépôt des offres, au 13 juillet 2020, au lieu de 3 juillet, et ce suite à la demande de certains investisseurs potentiels.

A rappeler que le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Ghazi Chouachi avait déclaré dans une interview accordée à l’Agence TAP, qu’un appel d’offres relatif à Dar Assabah a été lancé deux reprises, sans recevoir une offre financière sérieuse. Un homme d’affaires a proposé 500 mille dinars, puis 1 million de dinars, puis une troisième offre de 1 750 mille dinars, qui a été rejetée. La commission avait donc décidé de la soumettre de nouveau à la cession, tout en respectant le cahier des charges.

Concernant Shems FM, il a souligné qu’un appel d’offres a été lancé à deux reprises sans recevoir des offres sérieuses. Et d’ajouter que les dettes de cette radio sont estimées à 11 millions de Dinars et que l’Etat mobilise à travers El Karama Holding 4 MD, par an, vu que ses ressources sont estimées 1 MD, à cause des problèmes au niveau de la publicité.