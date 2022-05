Shems fm écope d’une amende de 20 mille dinars pour «propos inappropriés»

Le Conseil de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a infligé une amende de 20 mille dinars à radio Shems FM pour utilisation de propos inappropriés dans l’émission « La Matinale » en date du 9 avril 2022.

Dans un communiqué publié jeudi, l’instance de régulation justifie, aussi, la décision de sanctionner la station radio l’utilisation de propos qui incitent à la haine et contraires au devoir qui incombe aux médias de proposer des contenus médiatiques qui respectent toutes les catégories d’auditeurs.

La HAICA déplore une atteinte à l’éthique journalistique et une violation des dispositions du décret-loi 116/2011 et du cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de radio privée.

Le conseil a décidé de retirer la partie de l’émission, à l’origine de la sanction du site officiel de la radio et de toutes les pages de Shems FM sur les réseaux sociaux.

Dans son communiqué, l’Instance rappelle que la radio en question est en récidive puisque le 31 janvier dernier une amende de 10 mille dinars lui a été dressée pour profération d’insultes et atteinte à la personne dans la même émission en date du 3 et 4 janvier 2022.