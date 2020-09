Algérie: Sonatrach renouvelle sa convention avec l’APRUE

Le Groupe Sonatrach a renouvelé, pour une période de trois ans, la convention qui le lie à l’Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), dans le but de rationaliser la consommation de l’énergie au niveau de l’ensemble de ses installations et de préserver l’environnement, indique, lundi, un communiqué du Groupe.

Cette convention vise à « mettre en place un large programme de sensibilisation à l’importance de la consommation rationnelle de l’énergie et de l’adoption des standards internationaux en matière d’utilisation et de maitrise de l’énergie au niveau de la société et partant, concrétiser les acquis économiques et rationaliser les dépenses », précise la même source.

Elle tend également à définir un cadre référentiel pour assurer les services d’audit, de formation et de sensibilisation et consacrer les principes d’efficacité énergétique.