ALKIMIA : Baisse de la production de 33%, durant le premier semestre 2021

La production de la Société Chimique ALKIMIA a régressé de 33%, durant le premier semestre 2021, pour se situer au niveau de 23 140 tonnes de Tri-Polyphosphate de Sodium (STPP ; Na5P3O10), c’est ce qui ressort des indicateurs d’activité de la société publiés sur le site de la Bourse de Tunis. « Ce niveau de production reste, depuis plus de cinq ans, en deçà de la capacité nominale de production de l’Usine en raison de la baisse de la demande sur le marché international et de la perte d’importants clients après les diverses déclarations de Cas de Force Majeure dues aux arrêts forcés des unités de production en 2016, 2017, 2018 et 2019, par manque d’acide phosphorique », a noté la société. Et d’ajouter que la pandémie COVID-19 a eu un impact négatif sur l’activité de la Société, du fait de la baisse de la demande globale du STPP et du ralentissement des ventes par rapport aux prévisions. S’agissant des prix des matières premières, dont notamment l’acide phosphorique, ils ont flambé, à fin juin 2021. Créée en 1972, ALKIMIA est une société totalement exportatrice qui dispose d’une capacité de production de 140 000 tonnes de STPP par an.

- Publicité-