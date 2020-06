Allemagne: Stuttgart va retrouver la Bundesliga

Stuttgart va faire son retour en Bundesliga, après une saison d’absence, malgré sa nette défaite à domicile (3-1) face à Darmstadt lors de la 34e et dernière journée du Championnat d’Allemagne de 2e division dimanche.

Le VfB, quintuple champion d’Allemagne, a terminé à la 2e place du classement (58 points) et accompagnera dans l’élite Bielefeld, assuré de son retour en 1re division, quittée en 2009, depuis deux semaines (68 pts). L’ancien attaquant international allemand Mario Gomez, 34 ans, a marqué le seul but de Stuttgart, mais le buteur passé par le Bayern Munich et la Fiorentina ne portera plus le maillot de son club formateur la saison prochaine.

Heidenheim, club de la région de Stuttgart, a arraché à la surprise générale la 3e place (55 pts), synonyme de barrage d’accession contre le 16e de Bundesliga, le Werder Brême.

Heidenheim, qui évoluait encore en 5e division en 2008, s’est pourtantincliné 3 à 0 face à Bielefeld, mais Hambourg, qui pouvait profiter d’un faux-pas, a été humilié à domicile (5-1) par Sandhausen. Le HSV (4e, 54 pts) n’avait jamais quitté la Bundesliga depuis la création

du Championnat d’Allemagne en 1963 jusqu’à sa relégation en 2018. Il passera donc en 2020-2021 au moins une troisième saison en 2e division.