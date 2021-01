Déficitaires de 28,9 MDT, les AMS lèveront des fonds pour redresser les capitaux propres

les états financiers de la société les AMS pour l’exercice 2019, se sont soldés par un total bilan de 20,611 MDT, et faisant ressortir un résultat net négatif de 28,924 MDT. L’information été donnée par l’AGO tenue le 20 décembre dernier, et qui a donné quitus aux administrateurs.

Après examen de l’avancement du plan de restructuration financière et opérationnelle, approuvé par l’Assemblée Générale des actionnaires réunie en date du 13 juillet 2016, particulièrement en ce qui concerne la levée de fonds qui permettra de rétablir la rentabilité de la Société et le redressement de ses capitaux propres, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide la continuité de l’activité de la Société. Elle confère tous pouvoirs à toutes personnes mandatées à l’effet d’accomplir toutes formalités légales nécessaires et toutes autres formalités légales.