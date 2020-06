Anouar Maarouf, ministre d’Etat du transport et de la logistique, fait l’objet d’une enquête administrative et judiciaire, à propos de l’affaire de voiture administrative avec laquelle sa fille avait fait un accident. « Les enquêtes ont été ouvertes, depuis mars 2020 et nous suivons l’affaire ». C’est ce qu’a dit le chef du gouvernement, dimanche soir, insistant que « nul n’est au-dessus de la loi, et nul n’a une plume sur sa tête ».