ANSI- CERT : Signature de 2 conventions dans le domaine de la cybersécurité

L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) et le Centre d’Etudes et de Recherche des Télécommunications (CERT) viennent de signer deux conventions de coopération, dans le cadre de la Stratégie Nationale de Cybersécurité, a annoncé l’ANSI, dans un post publié sur sa page facebook.

Et de préciser que la première convention porte sur « Les modalités d’élargissement de la procédure d’homologation et de contrôle technique systématique à l’importation des équipements terminaux de télécommunication », alors que la seconde concerne « Les aspects de la sécurité de la plate-forme nationale « CEIR-N », dédiée à la lutte contre la contrefaçon, la contrebande et le vol des équipements terminaux de téléphonie mobile, actuellement en phase finale de déploiement ».

La stratégie nationale de cybersécurité, qui s’étend sur 6 ans, vise à prévenir les cybermenaces, à soutenir la confiance numérique, à gérer le cyberespace national et à faire de la Tunisie un pionnier dans le domaine numérique et de la coopération internationale.

Cette stratégie couvre le cyberespace national, qui comprend tous les services, les données, les réseaux, les plateformes, les systèmes d’information et les infrastructures numériques vitales liés aux services de l’Etat.

Elle intéresse, ainsi, tous les intervenants, y compris les citoyens, les institutions, les associations et les entreprises des secteurs public et privé, la société civile, la communauté universitaire et la recherche.

La même stratégie, qui a été conçue en se référant aux résultats des analyses de risques qui menacent le cyberespace national, oeuvre également à développer l’aspect juridique du domaine numérique et à créer des mécanismes de coopération aux niveaux sectoriel, local et mondial, à même de parvenir à gérer les risques qui menacent le cyberespace.