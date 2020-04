Appel à la rescousse des professionnels des taxis, impactés par la pandémie

Le groupement professionnel du transport et de la logistique relevant de la CONECT a alerté, lundi 20 avril 2020, quant à la fragilité de la situation des professionnels des taxis à cause du quasi-arrêt de leur activité qui les prive de leurs sources de revenus.

Le groupement a ainsi appelé l’État à intervenir d’urgence en faisant bénéficier les professionnels sinistrés par la crise due au Coronavirus (détenteurs d’autorisations et conducteurs), du mécanisme de soutien occasionnel de 200 dinars prévu par le décret gouvernemental, durant la période du confinement sanitaire général afin d’éviter une crise sociale aiguë.

Il a également exhorté le gouvernement et la Banque centrale de Tunisie à autoriser les institutions financières dont la BTS à octroyer des crédits immédiats aux professionnels touchés en leur accordant des facilités de remboursement une fois le confinement général levé.

Il a aussi invité le ministère du Transport et de la Logistique et celui des Affaires sociales à ouvrir un dialogue sérieux avec le syndicat représentant ces professionnels pour examiner leur situation avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et proposer des solutions à même de surmonter la crise.