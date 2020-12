Appel à publication au Jort de la liste définitive des martyrs de la révolution

Plusieurs associations et organisations de défense des droits humains ont réclamé, ce lundi, la publication, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), de la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution.

» Le gouvernement est invité à publier la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution avant le 14 janvier prochain « , ont plaidé ces associations dans une déclaration commune.

La société civile a dit soutenir les blessés et proches des martyrs de la révolution qui protestent toujours devant le siège de l’Instance nationale des martyrs et blessés de la révolution, qualifiant leurs revendications de » légitimes « .

- Publicité-