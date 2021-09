Appel aux entreprises tunisiennes pour participer à l’évènement « Ambition Africa 2021 »

L’Ambassade de France en Tunisie a lancé une invitation aux entreprises tunisiennes à s’inscrire à l’évènement « Ambition Africa 2021 » qui se tiendra les 5 et 6 octobre 2021, à Paris, en virtuel et en présentiel.

Elle a présenté cette manifestation comme étant « devenu le rendez-vous incontournable des relations économiques et commerciales franco-africaines, rassemblant ministres, ambassadeurs, intervenants économiques de haut niveau et entreprises du continent africain ».

« Stratégiquement situées au carrefour entre l’Afrique et l’Europe, les entreprises tunisiennes sont invitées à y participer. L’inscription des entrepreneurs tunisiens est totalement gratuite. Dans le cadre de la crise sanitaire, la participation peut se faire virtuellement à distance si besoin », a fait savoir l’ambassade française.

Elle a invité les entrepreneurs « à se préinscrire dès maintenant, afin de préparer leur participation virtuelle aux conférences et à leurs rendez-vous d’affaires ».

L’édition 2019 organisée à Paris a enregistré plus 1 250 participants de 40 pays et plus de 2 000 rendez-vous « B2B » organisés.

Les inscriptions se font directement en ligne sur httpss://ambitionafrica.site.digitevent.com/en/page/accueil/