Des entreprises, publiques et privées, pour restauration les forets

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh a indiqué que plusieurs entreprises publiques et privées, ainsi que les organisations nationales, ont manifesté leur intérêt à soutenir les efforts pour reprendre les systèmes forestiers et leur restauration

Il a fait remarquer que plusieurs entreprises qui adoptent les valeurs la responsabilité sociétale ont pris l’initiative d’examiner des propositions de projets avec la Direction générale des forêts, ce qui permettra de signer des conventions de partenariat, au cours de cette manifestation.

Le ministre a dans le même cadre rappelé que son département a mis en place un programme intégré de reboisement visant à planter 9 millions de plants, dont 6,7 millions dans le cadre du Programme national et des projets de développement et 2,3 millions de plants en partenariat avec les composantes de la société civile, les entreprises et les banques publiques et privées, ainsi que la programmation de la récupération de 1000 hectares de systèmes forestiers et pastoraux à travers le semis direct.

- Publicité-