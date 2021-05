Après La Manouba, un second centre de vaccination ouvre ses portes à Tebourba

Un second centre de vaccination a ouvert à Tebourba, dans le gouvernorat de La Manouba. Le premier a été installé au Centre régional de médecine scolaire et universitaire, en mars dernier.

Dans ce nouveau centre, les opérations de vaccination ont démarré en cette fin de semaine. Quelque 345 séniors, dont la majorité est enregistrée sur la plateforme de vaccination Evax, ont pu bénéficier de leur première dose de vaccin.

L’opération de vaccination se poursuivra tout au long de la semaine, et sans interruption, et profitera aux habitants de Tebourba, Al-Battan et Jedaida, selon la Directrice régionale de la Santé de La Manouba, Meriem Missaoui.

Selon la responsable, le centre accueillera 400 personnes par jour.

Elle a tenu à souligner l’aide apportée par la société civile, dont le Croissant rouge tunisien et les Scouts tunisiens, dans l’organisation du centre (accueil des patients, orientation vers la salle d’attente, observation des mesures du protocole sanitaire…).

La délégation de Tebourba a été classée zone de circulation active du virus. Au cours de la dernière période, 353 cas positifs pour 100 mille habitants y ont été recensés.

Le gouverneur de La Manouba, Mohamed Cheikhrouhou, a souligné l’importance de l’installation de ce centre qui a pour objectif de faciliter et de rapprocher les services du citoyen, en leur évitant de se déplacer au chef-lieu du gouvernorat.

Dans le gouvernorat de La Manouba, plus de 11 500 doses de vaccin ont été injectées depuis le démarrage de la campagne de vaccination.