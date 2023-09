Aram Belhadj: « Le taux d’inflation demeure très élevé, atteignant 9,3% fin août »

L’expert économique, Aram Bahaj, a indiqué que le taux d’inflation en Tunisie demeure très élevé et nécessite des mesures urgentes pour y faire face.

Selon ses dires, dans une déclaration sur les ondes de Mosaique Fm, ce mercredi 6 septembre 2023, l’Institut national de la statistique a annoncé que le niveau d’inflation avait atteint 9,3% à fin août 2023, après une baisse enregistrée depuis cinq mois consécutifs, mais « le taux d’inflation tangible que ressent le citoyen lorsqu’il achète ses besoins a augmenté» jusqu’à 15% en raison de la hausse continue des prix de manière significative d’un mois à l’autre. A-t-il souligné.

Belhaj a, en outre, estimé que les raisons du maintien d’un taux d’inflation élevé sont liées à des facteurs internes et externes liés aux tensions géostratégiques, en plus du retrait de la Russie de l’accord d’exportation de céréales à travers la mer Noire compliquant le processus et rendant difficile l’exportation des céréales provenant de trois ports mondiaux, ainsi que la hausse continue des matières énergétiques.

« La Tunisie ne peut pas tolérer un taux d’inflation supérieur à 4%, mais aujourd’hui nous parlons de 9,3% ». A-t-il martelé.

L’économiste a souligné la nécessité de lutter contre les monopoles et de réformer les systèmes de production pour contrer cette hausse continue de l’inflation.