Ariana-actes de vandalisme: Ratissage de la cité Ettadhamen

Deux individus ont été arrêtés suite à des tentatives de saccage d’équipements sécuritaires lors d’affrontements perpétrés mardi soir entre les forces de l’ordre et des jeunes de la cité Ettadhamen (Gouvernorat de l’Ariana).

Selon des sources sécuritaires au district de la garde nationale de l’Ariana, le calme a été rétabli mercredi dans les cités Ettadhamen et Intilaka après une nuit d’affrontement entre des jeunes et des forces de l’Ordre.

Depuis quelques jours, la cité d’Ettadhamen vit aux rythmes de troubles nocturnes opérés par des groupes de jeune qui ont tenté de saccager des biens publics et des institutions administratives dont un bureau de poste et une agence bancaire.

D’après les mêmes sources, la situation sécuritaire à Ettadhamen est sous-contrôle avec un renforcement des patrouilles sécuritaires pour interdire les rassemblements et protéger les différents établissements administratifs et locaux publics et privés de la région.

A rappeler qu’une trentaine d’individus avaient été arrêtés parmi les participants aux actes de vandalisme nocturnes survenus ces derniers jours dans les cités Ettadhamen et Intilaka.