Qalb Tounes dénonce les actes de vandalisme

Le parti de Qalb Tounes a dénoncé les actes de » vandalisme « , de » violence » et de » saccage » qui ont éclaté dans plusieurs régions du pays, les qualifiant de » criminels « .

» Les troubles ont éclaté simultanément peu après l’entrée en vigueur du couvre-feu, violant ainsi la loi sur l’état d’urgence « , a fustigé le parti dans un communiqué.

Qalb Tounes a dit soutenir les forces de sécurité qui s’emploient à protéger les biens publics et privés contre tout acte criminel, saluant les efforts fournis par le département de l’Intérieur pour faire faire face à toute tentative de semer le désordre et le chaos.

D’après le parti, ces troubles nocturnes sont déclenchés suite aux appels sur les réseaux sociaux. Ils ont associé des jeunes dont la majorité sont mineurs. Ces troubles n’ont aucun lien avec les mouvements de protestation pacifique ni avec la liberté d’expression, s’est indigné le parti.

Par ailleurs, Qalb Tounes a appelé les trois présidences ainsi que les composantes de la société civile à assumer leur » pleine » responsabilité dans la protection de la patrie contre toute tentative de semer la » discorde » et la zizanie.

» Tout contrevenant doit être poursuivi en justice, conformément à la loi en vigueur « , a plaidé le parti.