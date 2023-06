Ariana: Les travaux de réaménagement de l’entrepôt municipal démarrent fin août

Le démarrage des travaux du projet de réaménagement de l’entrepôt municipal à Ariana, est prévu fin août prochain, moyennant une enveloppe d’environ 2 millions de dinars, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur des services techniques à la municipalité de l’Ariana, Khaled Jebali.

Le projet, encore dans la phase de l’appel d’offres, consiste à la construction de trois nouveaux ateliers, sept bureaux administratifs à l’étage supérieur, en plus de la réalisation d’un nouveau dépôt et l’entretien de l’ancien.

Selon le responsable municipal, les travaux généraux d’aménagement de l’entrepôt comprennent la démolition de certains anciens éléments en vue de fournir des sites supplémentaires pour accueillir les nouveaux équipements et machines de travail.

L’entrepôt municipal, situé au centre-ville de l’Ariana, couvre une superficie de 10 m 2 carrés et compte 94 employés, dont des techniciens, des ouvriers, des administrateurs et des conducteurs d’équipements.