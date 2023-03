Ariana: Saisie d’une quantité de produits alimentaires estimée à 300 mille dinars

Les équipes de contrôle économique à l’Ariana ont saisi mardi en collaboration avec la garde nationale ont saisi 485 kilos de tomate et harissa en conserve lors d’une campagne d’inspection dans un dépôt anarchique situé à Ettadhamen (Gouvernorat d’Ariana).

Dans le même contexte et dans le cadre de la lutte contre la spéculation, les agents ont saisi 465 kilos de légumineuses et d’épices.

Par ailleurs, lors d’une campagne mixte dans la localité de Mnihla, les agents de contrôle ont saisi 27 tonnes de produits alimentaires avariés, 52 tonnes de légumineuses et fruits secs et 42 tonnes de produits dont la date de préemption a été dépassée.

La valeur de la quantité saisie est estimée à 300 mille dinars.