ARP : Rejet d’une demande formulée par Hichem Mechichi

Le bureau de l’assemblée des représentants du peuple a rejeté, ce jeudi 22 octobre 2020, une demande formulée par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi pour le retrait de trois projets de lois, rapporte Mosaique fm.

- Publicité-

Ces projets se rapportent à la répression des atteintes aux forces armées, à l’organisation de l’état d’urgence et à l’investissement.

Par ailleurs, le bureau de l’ARP a accepté la demande du gouvernement concernant le retrait des projets de loi qui concernent la liberté de la communication audiovisuelle, la gouvernance des contributions et des entreprises et établissements publics et les dispositions exceptionnelles pour accélérer la réalisation de grands projets.