Arrestation de 10 suspects de délits de blanchiment d’argent

Radio Mosaique FM rapporté, jeudi 5 janvier, que le ministère public auprès du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné l’arrestation de 10 personnes dont des dirigeants d’un parti politique et un homme d’affaires pour suspicions de blanchiment d’argent.



Selon les premiers éléments de l’enquête, indique la Radio, le ministère public auprès du même pôle, suite à l’arrestation de l’ancien dirigeant au mouvement Ennahdha, Abdelkarim Slimane, a poursuivi ses recherches qui ont révélé qu’une dizaine de personnes, dont des dirigeants actuels et anciens d’un parti politique ainsi que des hommes d’affaires, dont un grand promoteur immobilier, seraient impliqués dans une affaire de blanchiment d’argent en provenance de l’étranger.

Les suspects ont été placés en détention tandis que des mandats de recherche ont été émis à l’encontre d’autres personnes à l’étranger.