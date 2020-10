Attentat de Nice : « Lâche, barbare et totalement condamnable », affirme Mechichi

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est réuni samedi matin avec les ministres de la Justice, des Affaires étrangères et de la migration et de l’Intérieur.

La rencontre a porté sur l’attaque terroriste de Nice qui a fait trois morts.

Le chef du gouvernement a renouvelé sa vive et totale condamnation de cette opération terroriste qu’il a qualifiée de « lâche et de barbare ayant visée des citoyens paisibles dans un endroit calme et rassurant », exprimant la solidarité de la Tunisie avec le gouvernement et le peuple français ami.

Mechichi a souligné pour les ministres de la Justice et de l’Intérieur la nécessité de démêler les tenants et les aboutissants de l’opération terroriste et de démasquer tous les éléments qui auraient participé à sa commission de même qu’il leur a demandé d’apporter tout le soutien et la coopération avec les services compétents français.