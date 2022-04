« Attessia TV » et « Carthage+ » sanctionnées pour violation des règles publicitaires

Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a décidé d’infliger des amendes aux chaînes de télévision privée « Attessia TV » et « Carthage+ » pour violation des règles de conduite relatives à la publicité.

« Attessia TV » et « Carthage+ » ont écopé respectivement de quarante mille dinars et 10 mille dinars et ce, pour ne pas avoir diffusé un jingle spécifique qui annonce le début et la fin du spot publicitaire et pour non-respect du temps consacré à la publicité par un dépassement de la durée de 5 minutes, ainsi que du contenu médiatique minimum entre deux spots publicitaires, fixé à 15 minutes, précise la HAICA dans un communiqué rendu public mardi.

L’Instance de régulation a relevé ces infractions relatives à la conduite publicitaire du 2 (1e jour du mois de Ramadan) au 9 avril courant, ajoute le communiqué.

Selon la HAICA, les deux chaînes concernées sont en état de récidive. Elles ont déjà écopé d’amendes pour les mêmes motifs.