Attijari Bank ne quittera pas la Tunisie

Suite au malentendu tuniso-marocain sur la présence du Polisario au dernier Ticad organisé en Tunisie, des échos s’étaient répandues sur les réseaux sociaux, faisant croire que Attijari Bank compterait quitter la Tunisie. Et c’est un journal en ligne marocain, qui dément ce Fake. « Une source officielle d’Attijariwafa Bank a démenti ce qui avait été rapporté dans les médias concernant le retrait du groupe du marché tunisien », rapporte le site média marocain « Al3omk ». Et ce dernier d’ajouter, en citant dimanche la même source, que « que le retrait du groupe marocain n’est pas à l’ordre du jour et totalement hors de question, ni avant ni aujourd’hui ».

