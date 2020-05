Augmentation de 18.69% du chiffre d’affaires local de la société  » Ciments de Bizerte » pour le 1er trimestre 2020

-Le chiffre d’affaires local de la Société « Les Ciments de Bizerte » relatif au premier trimestre 2020 a connu une augmentation significative de 18.69% par rapport à la même période 2019, passant de 19,3 MD à 22,9 MD, selon une note sur les indicateurs trimestriels de la société publiée sur le site du CMF.

Selon la même note, le chiffre d’affaires provenant de l’export du premier trimestre 2020 de la société a connu une amélioration de 1, 659 MD par rapport au premier trimestre 2019. Cette période a aussi connu la reprise des exports vers la Libye.

Il importe de noter que la société a suspendu toute activité de production et de vente, suite au confinement général. Ainsi le chiffre d’affaires global arrêté au 23 mars 2020 s’élève à 24,9 MD (soit une perte de 8 jours de chiffre d’affaires).

Toujours selon la même source, le premier trimestre 2020 s’est caractérisé par l’amélioration de tous les indicateurs d’activités de la société par rapport à la même période de l’année 2019.

La société a poursuivi ses investissements réalisés dans le cadre de sa mise à niveau et a réalisé des petits investissements nécessaires pour la continuité de l’exploitation. La production du clinker a connu une augmentation importante de plus de 100% par rapport à la production de la même période de 2019 suite à la stabilité du four et la continuité de marché durant le premier trimestre 2020.

Par ailleurs, la production du ciment a connu une amélioration importante de 31,18% soit une hausse de 38 805 tonnes. Celle de la chaux artificielle a évolué de 19,57 % soit une augmentation de 937 tonnes.

Les crédits de gestion ont augmenté de 3,3 MD durant le premier trimestre 2020, par rapport au 31 décembre 2019 (passant de 15, 9 MD au 31/12/2019 à 19, 2 MD au 31/03/2020).

S’agissant des perspectives pour le deuxième trimestre de 2020, la société a repris son activité commerciale, sa production et son activité de déchargement avec succès malgré l’arrêt total durant la période de confinement. Elle a pour objectifs d’augmenter la production du clinker et du ciment pour satisfaire le manque apparent sur le marché suite a la période du confinement général, de maîtriser les coûts de production et de distribution et d’améliorer sa part sur le marché local.

La société ambitionne aussi de diversifier ses clients a l’export et chercher des nouveaux clients notamment en Libye, de rentabiliser les installations du quai par l’export du clinker et ciment en vrac et d’assurer la continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.