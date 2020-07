Auto : Les Populaires se vendaient bien en juin

En juin dernier, pas moins de 2.929 voitures dites populaires de 4 chevaux fiscaux (prix relativement bas par le fait du non-paiement de la taxe à la consommation), ont été immatriculés. Comme pour le reste du parc, les asiatiques ont été les plus courues. Les petites Suzuki Celerio et Hyndai Gd i10, ont été les deux marques qui ont cumulé le plus de ventes à la fin des 6 premiers mois de l’année. Deux françaises, la C3 de Citroën et la 208 de Peugeot, résistent avec respectivement 416 et 374 voitures immatriculées en 6 mois 2020. La 1ère place, la Celerio la doit à son prix, pratiquement le plus bas de la gamme (Voire notre tableau)