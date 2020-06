BAC 2020 : La moyenne annuelle des candidats disponible à partir de cette date!

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère de l’éducation informe tous les candidats au baccalauréat (session 2020), des institutions publiques et privées, qu’ils peuvent consulter leur moyenne annuelle, le code de l’assiduité et la note finale obtenue en éducation physique sur le site www.edunet.tn et ce, du 1er au 03 juillet 2020.

En cas de signalement d’une erreur, les candidats peuvent retirer la demande d’objection disponible sur le site et la soumettre à la direction de l’établissement scolaire dont ils relèvent et ce, avant le 04 juillet 2020.