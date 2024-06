Bac : Deux détenus passent avec  succès les épreuves. Autant d’ajournés

Deux détenus ont passé avec succès les épreuves du baccalauréat, l’un à la prison de Mornaguia en Economie&gestion et l’autre à la prison de Gabès en Sciences expérimentales, a confirmé le porte-parole du Comité général des prisons et de la rééducation réforme (CGPR) à Mosaïque.

Ila ajouté que deux élèves incarcérés ajournés, passeront les épreuves de la session de contrôle, notant que le CGPR s’efforcera de leur fournir les meilleures conditions matérielles et morales.

Il a fait observer qu’il y a eu une augmentation notable du pourcentage de prisonniers qui poursuivent leurs études à l’intérieur de la prison par rapport aux années précédentes, y voyant des exemples de réussite à l’intérieur de la prison.

Kouki a également confirmé la réussite de six élèves en prison dans plusieurs disciplines sur un total de 40 étudiants qui poursuivent leurs études universitaires depuis la prison, tandis que les autres continuent subir leurs examens sous la supervision de leurs collèges et instituts, a-t-il dit.

